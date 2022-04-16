Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Görüşmede Bakan AKAR tarafından;

- Bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi,

- Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti,

- Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimizin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

- Ayrıca AKAR tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov

Görüşmede Bakan Akar tarafından; diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı, özellikle Maripol başta olmak üzere sivillerin karadan/denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde duruldu.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Ayrıca Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

Zelenskiy Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden 2500-3000 arası askerin öldüğünü açıkladı.