Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Umre turlarının bu sene yapılması planlanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce umreye ilişkin görüştüklerini hatırlarak Rabia'ya Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini belirtmişti.

UMREDE YAŞ SINIRI YOK

Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda, umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalarının ardından Erbaş'ta umreye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, koronavirüs nedeniyle yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ,ifadeleri kullandı:

'DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ'

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız.

19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan müjde: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı TV programında pandemi sebebiyle iki senedir yapılamayan hac ve umreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan’da omicron alarmı: Umre için yeni kriterler getirildi Koronovirüsün yeni varyantı omicron, hızla yayılmaya devam ediyor. Vakalardaki artış nedeniyle çoğu ülke uçuş yasağı getirdi. Geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kurallarını kaldıran Suudi Arabistan, yayılan yeni varyantla Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar getiriyor. Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.

Suudi Arabistan'dan umre yapacaklara 2 doz aşı şartı Suudi Arabistan, yalnızca 2 doz koronavirğs aşısı yaptıran vatandaşların umre ve ibadet yapabileceğini duyurdu. Söz konusu karar, yarından itibaren yürürlülüğe koyulacak.