Türkiye Gazetesi

Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütlerine karşı Türk ordusunun mücadelesi aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, çok sayıda Mehmetçik tarafından ödlürüldüğünü açıkaldı.

Bakanlık, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB 'Gurur duyuyoruz' diyerek paylaştı: SOLOTÜRK 11 yaşında! Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı. Kutlama mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımına ayrıca SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel video klip de eklendi.

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi MSB Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.