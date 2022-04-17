Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına hzı kesmeden devam ediyor. Bakım yardımı, doğal gaz yardımı, iş yardımı gibi birçok alanda vatandaşlara olanak sağlayıp maddi yarar sağlıyor ve bunun için çalışmaları sürüyor. Aile Bakanı Yanık, engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerinin Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Yanık, "Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz." bilgisini verdi.

540 BİN VATANDAŞ YARARLANACAK

Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, bu ay 540 bin vatandaşın bu yardımdan yararlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşa doğalgaz yardımı... Bakan Derya Yanık detayları açıkladı Devlet, artan faturalar karşısında dar gelirli aileleri gözetecek. Hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacak. Miktar, batı illerinde daha düşük olacak. Bu kapsamda yıllık 3 milyar lira destek öngörülüyor. Ödemeler PTT kanalıyla mart ve ekimde iki taksitle yapılacak.

Bakan Derya Yanık açıkladı! '179 milyon TL ödeme yapıyoruz' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi.

Yeni bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Derya Yanık, "Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız." dedi.