Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi. Davete Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

METİN ŞENTÜRK'ÜN ESPRİSİ GÜNE DAMGASINI VURDU

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, iftardaki programının ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak "Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm. Davet için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Hakan Ural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar programına katılan Hakan Ural, davet sonrası sosyal medya hesabından Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Sevmek ayıp mı yahu" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.