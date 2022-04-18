Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nde eylem hazırlığında olduğu öğrenilen bir terörist yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca, Kocaeli'de kundaklama tarzında eylem gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiği belirtildi. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarına yönelik eylemler öncesi keşif yapıldığı, keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiği yönünde bilgiler elde edildiği aktarıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, eylem aşamasındaki şüphelinin tespit edilerek 12 Nisan'da yapılan operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

5 BİN DOLAR İÇİN...

Şüphelinin beyanında, "kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin Amerikan doları verileceğini" beyan ettiği belirtildi. Şüpheli, tahkikat işlemleri tamamlandıktan sonra Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

MSB: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Eylem hazırlığındaki terör örgütü üyelerine şafak operasyonu Mersin Emniyet Müdürlüğü, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.