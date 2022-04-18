Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun kontrolü tamamen sağlamaya çalıştığı Mariupol'de Azov Taburu direnmeye devam ediyor. Son olarak kentte direnişine devam eden Azov Taburu’na bağlı birlikler, Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerleri pusuya düşürdü.

"TÜM RUS GÜÇLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentinde operasyonlarına devam ederken, bazı noktalarda ise Azov Taburu’nun direnişi ile karşılaşıyor. Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerler, Azov Taburu tarafından pusuya düşürüldü. El bombaları ile araçlarının altına saklanan Rus askerlerine saldıran Azov Taburu’nun pusuya düşürdüğü tüm Rus güçlerini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.



Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Azov Taburu’nun Rus askerlerini düşürdüğü pusuya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Mariupol’ün savunmasına devam ediliyor. Üstün düşman birliklerine karşı saldırılar düzenleniyor. Azov Taburu askerleri Mariupol’de kahramanca bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

'Teslim ol' çağrısına karşı durdular! Ukrayna'dan Mariupol açıklaması Ukrayna'ya 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova şartlarını açıkladı ve saat verdi. Ukrayna ise, Rusya'nın teklifini reddederek Ukraynalı askerlerin teslim olmayacağını söyledi.

Rusya 'ele geçirdik' demişti... Ukrayna'dan Mariupol açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'un savaşın kalbi niteliğini taşındığını söyleyerek, Mariupol'un Rusya'ya karşı masada ellerinin kuvvetlendireceğini söylemişti. Ancak haftalardır şehirde süren yoğun çatışmaların ardından Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise Mariupol kentinin henüz düşmediğini ifade ederek, direnmeye devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan istedi Rusya yerine getirdi! Mariupol'de camide mahsur kalanlara tahliye Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi.