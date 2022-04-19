Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Terörü kaynağında ‘ara, bul, yok et’ stratejisi izleyen Türkiye, Kuzey Irak’taki PKK terör örgütü yuvalarına üst üste ağır darbeler vuruyor. Terörü kaynağında bitirmeyi hedefleyen TSK, Pençe 1-2-3, Pençe Kapan, Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarının ardından Kuzey Irak’a yönelik şimdi de Pençe Kilit operasyonu başlattı. Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlatılan operasyonla terör hedefleri ateş altına alındı.

TERÖR YUVALARINA SIZDI

Hava kuvvetleri terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve diğer topçu unsurları tarafından belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu aktarıldı. Operasyon kapsamında komando ve bordo bereliler karadan ve hava hücum harekâtı ile terör yuvalarına sızarken, Mehmetçik, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’lar desteklendi.

“ÇÖKÜŞ SÜRECİ İÇİNDELER”

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunu beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından takip etti. Bakan Akar, “Harekâtla ilgili planlama safhasından itibaren detaylı bir çalışma yaptık. Mehmetçiğimiz asil milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı ilhamla komutanlarının emir ve komutasında çalışmalarını büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürütüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilen görevleri başaracağından şüphemiz yok. İnşallah bu harekât da planlandığı şekilde başarıyla tamamlanacak. Sonuç olarak 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz. Bu arada tüm bu faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleşiyor. Tekrar ifade etmek isterim ki bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Sivillerin, çevrenin, kültürel ve dinî yapıların zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.

PİLOTLARA TELSİZDEN HİTAP

Millî Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekâtına katılan pilotlarla da telsizden görüştü. Pilotlara başarı dileklerini ileten Akar, “Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak” diye konuştu.

MAVİ VATAN’A SELAM

Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de icra edilmekte olan Mavi Vatan Tatbikatı’nı sevk ve idare eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de görüşen Akar, “Bir taraftan terörle mücadele operasyonlarımız devam ederken diğer taraftan ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, pruvanız neta denizleriniz sakin olsun. Leventlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Akar, buradaki incelemelerini tamamlamasının ardından beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne geçti.

1 KAHRAMAN ŞEHİT

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Üsteğmen Ömer Delibaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan "Pençe-Kilit Operasyonu"yla ilgili son durumu aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin, “Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.