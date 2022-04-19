Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde büyükelçilerle iftarda bir araya geldi. Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi: ∂ Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık.

> (Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den gelen görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü.

> İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır.

> Mescid-i Aksa'da yapılanları görüyoruz. Bu, bizler için gerçekten üzüntü kaynağıdır. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki bunları bir daha yaşamayız.

> Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

> Dünya 5’ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız BM Güvenlik Konseyi’ne yönelik reform çabalarımızın önemi anlaşılmış oldu.

> Küresel güvenlik mimarisinin geçmişin kazanımlarını korumak yerine gönümüzün sorunlarına çözüm üretecek, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde adalet ve kapsayıcılık temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiği açıktır.

> Türkiye 70 yılı aşkın süredir NATO içerisinde gereken dayanışmayı göstermiş, vazgeçilmez bir müttefik olduğunu defalarca ispatlamıştır. Mesnetsiz iddiaların, afaki söylemlerin ve sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna bağlamındaki en son gelişmeler hem NATO ittifakının hem de ittifak içinde Türkiye’nin önemini açıkça ortaya koymuştur.

RUSYA VE UKRAYNA ELÇİLERİ DE KATILDI

> AK Parti Genel Merkezi’ndeki iftara 95 büyükelçi, 21 diplomat, 6 uluslararası kuruluşun temsilcisi ile 12 dinî lider de katıldı.

> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında, Filistin, Kuveyt, Nijer, Güney Sudan, Venezuela, Cibuti, Türkmenistan, Gine ve Bahreyn büyükelçileri yer aldı.

> İftar davetine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı. İki büyükelçinin ayrı ayrı masalara oturduğu görüldü.

> ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in ise İstanbul'da olduğu gerekçesiyle programa katılamadığı öğrenildi. Yine, Almanya Büyükelçisi ile İsrail Maslahatgüzarının iftara katılmadığı öğrenildi.

> İftar programında davetlilere, Anadolu aşı, su böreği, içli köfte, kuzu incik kızartma, badem pilavı, güllaç ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

“HERZOG İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Bu arada Erdoğan iftardan önce yapılan partisinin MYK toplantısında, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüşeceğini söyledi. Erdoğan’ın görüşmeyle ilgili, “Her zaman olduğu gibi ‘Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Buna saygı gösterin’ diyeceğim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan: Türkiye'nin NATO ittifakı içindeki önemi görüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkezindeki ‘’Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı’’nda yaptığı konuşmada , İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına değinerek, Filistin'deki terör saldırılarını lanetlediğini belirtti. Erdoğan, söz konusu saldırılara karşın "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'la iftar yaptığı için eleştirilen sanatçılar konuştu: Biz devletin iftarına katıldık Coşkun Sabah “Bu davetin bazı yerlere çekilmesi çok anlamsız, devletimizin yanındayız” dedi. Bahadır Yenişehirlioğlu da “Bunlar ‘ne yapalım da çemkirelim’ derdindeler, hiç itibar etmiyorum, yaptığımın arkasındayım” ifadelerini kullandı.