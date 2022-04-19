Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah yeni bir operasyon başlattı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde “Mahrem İmam” olarak faaliyet yürüten 12 hücre sorumlusunun yakalanması için İstanbul, Erzurum ve Bayburt’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İsimleri ve adresleri tek tek tespit edilen, aralarında halen aktif kamu personellerinin de olduğu terör örgütü üyesi 12 hücre sorumlusunun tamamı, teknik ve fiziki takibin ardından, detayları açıklanmayan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt içinde “mahrem imam” düzeyinde faaliyet gösteren zanlılar hakkında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin FETÖ’nün iletişim yöntemine uygun olarak periyodik halde büfe, ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurdukları öğrenildi.

SABİT HATLARDAN ASKER ŞAHISLARLA İRTİBAT SAĞLADILAR

Haklarında daha önce KHK ile ihraç edilen asker şahıslar ve kapatılan askeri okul öğrencileri tarafından yapılan itiraflarda, bu kişilerin gizliliğe riayet edilerek toplantı organize ettikleri, örgüt mensubu sivil şahıslara askeri öğrenciler ile gerçekleşen toplantılar için kendi evlerini temin ederek kullandırdıkları, sabit hatlardan askeri öğrenciler ve asker şahıslarla irtibat sağladıkları ortaya çıktı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijitale materyale el konulduğu kaydedilirken, bu evlerde örgüt lideri Fetullah Gülen’e ait kitapların bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 34'ü asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.