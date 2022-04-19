Türkiye Gazetesi

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy’un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Halime Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.

Başkan Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Özdemir’i telefonla arayarak bir görüşme yaptı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi.

Cumhurbaşkanı ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir de Erdoğan’ın kendini aramasından dolayı teşekkür ve dua ederek iyi dileklerini iletti.

Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabat'ta yapılan metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkürlerini sundu. Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu söyleyen Şerif, “Türk ekonomisini güçlendiren, Türkiye’yi inşa eden modern bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntı ve barış zamanlarında Pakistan’a yardım etti.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun önemli ülkesiyiz Büyükelçilere iftarda konuşan Cumhurbaşkanı, “Dünya 5’ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız BM Güvenlik Konseyi’nde reform ihtiyacının önemi anlaşıldı” dedi; Rusya-Ukrayna savaşına değindi: Son gelişmeler NATO ittifakı içinde Türkiye’nin vazgeçilemez olduğunu gösterdi.