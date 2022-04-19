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MSB açıkladı, 10 terörist etkisiz hale getirildi
19.04.2022 - 18:00 | Son Güncelleme: 19.04.2022 - 18:01
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye’de de devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Etiketler : msb,terörist,haberler,son dakika,
850407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/850407.aspx
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