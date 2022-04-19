Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan'da Hrant Dink Vakfı'na ziyaret etti. Kılıcdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Hırant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı" dedi.

"CİNAYETE GÖZ YUMANLAR TESPİT EDİLMİŞTİR"

CHP liderinin bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Bakan Soylu "Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararlarını yok sayan ve FETÖ'yü bu davadan aklamaya yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı okumadığı anlaşılmıştır. Mahkeme tarafından olayın failinin net şekilde belirlendi. Cinayete göz yumanlar ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca olayın arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edildi. Yani cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği açıkça ifade edilmiştir.

"HIRANT DİNK FETÖ'NÜN AMAÇLARI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

Ayrıca, FETÖ/PDY mensubu Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere 26 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet dahil süreli hapis cezaları verilmiştir. Öte yandan mahkeme tarafından örgüt talimatıyla FETÖ/PDY amaçları doğrultusunda Hrant Dink'in cinayeti işlenmesi sebebiyle Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Faruk Mercan gibi isimler hakkında yakalama kararı çıkartılmış, dosyaları halen İstinaf Mahkemesinde bulunmaktadır.

"KATİL DE YÖNLENDİRENLER DE BİLİNİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun iddiasının aksine, Hrant Dink cinayetindeki katil de, onu yönlendirenler de biliniyor. Mahkeme bu konuda karar verdiğ, cezalar belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Açık mahkeme kararına rağmen CHP Genel Başkanı'nın bu yorumu, bir muayenehanede 15 Temmuz talimatlarını aldığı ve darbe girişimine isim önerisinde bulunduğu FETÖ terör örgütünün, bu cinayetin tescilli sorumlusu olduğunu görmezden gelmek ve gerçeği karartmaktır.

"KILIÇDAROĞLU, FETÖ'NÜN HAMİLİĞİNİ ÜSTLENMİŞ"

Türkiye'nin son 40 yıldır başına bela olan iki terör örgütünden birinin siyasetteki hamisinin HDP olduğunu biliyorduk. Anlaşılıyor ki CHP de Kılıçdaroğlu vasıtasıyla diğer terör örgütü FETÖ'nün hamiliğini üstlenmiş durumdadır. Mahkeme kararları ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma operasyonudur.

"SAMİMİYSEN, OLAYIN FAİLİ FETULLAH GÜLEN'İ GÖRÜŞTÜĞÜN BÜYÜKELÇİLERDEN İSTE"

Eğer kendileri bu cinayetin katillerini cezalandırmakta samimi iseler, mahkeme kararını ellerine alıp fail FETÖ elebaşını, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan gibi diğer isimleri, ilişki kurduğu büyükelçilerden talep etmelidirler. Bulundukları ülkelerin vereceği cevap, mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi eleştirdiği insan hakları konusundaki samimiyetini de ortaya koyacaktır. Hrant Dink cinayetinden mahkeme kararıyla sorumluluğu açık şekilde belirtilen FETÖ terör örgütünü ve elebaşılarını kurtarma operasyonunda Kılıçdaroğlu başarılı olamayacaktır. Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?

Hrant Dink suikastının firarisi Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi EGM:"Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İSKENDER, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır."

Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Hrant Dink cinayeti davasında 'FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanık' hakkında karar açıklandı Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.