Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddelerinden birisi hayat pahalılığı oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Rahatsızlıkları biliyoruz. Bu, hükûmet ve teşkilat olarak iki sacayağı. Hükûmet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilat da aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak. Görevimizi yaptığımızda bu işin üstesinden geleceğiz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu, toplumun bundan rahatsız olduğumu görüyoruz” dedi.

MYK toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiği “Barışın sağlanması yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bu savaşın biteceğini ve her iki tarafın İstanbul’da buluşacağını ümit ediyorum” dediği öğrenildi. Toplantıda, bazı MYK üyelerinin Buça ve İrpin’de sivillere yönelik saldırıları gündeme getirmesi üzerine Erdoğan’ın “Bu görüşmeler sayesinde taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin’den gelen görüntüler, Kramatorsk’ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü” ifadelerini kullandığı bildirildi.

230 BİN YENİ ÜYE

MYK üyeleri toplantıda, iftar programlarında bir araya geldikleri vatandaşların beklentilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletirken, Gençlik Kollarının 230 bin yeni üye kazandırdığı ifade edildi. Bunların yanı sıra, 29 Nisan’da tüm Türkiye’de teşkilatla beraber büyük bir iftar programının planlandığı, bu programa Erdoğan’ın İstanbul’dan bağlantı ile katılacağı aktarıldı. Yine, bir süredir ara verilen Gençlik Şöleni de 22 Mayıs’ta Adana’da düzenlenecek.

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