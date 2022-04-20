Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar şu şekilde konuştu:

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Şeffaf bir şekilde süreci paylaşıyoruz. Pazar akşamından bu yana başarılı şekilde devam ediyor. Büyük bir kararlılıkla hedefler ele geçirildi. Mağaralar sığınaklar ele geçirilecek.

Birinci safha tamamlandı. 2 şehidimiz var. Mehmetçik en ön safta ilerliyor, onlara şükran duyuyoruz. Teröristler hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtulmaları mümkün değil. Bizim amacımız, milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmak. Sabahtan beri 2 tane olmak üzere toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi."

200 VE 300 METRE UZUNLUĞUNDA 2 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit edildiğini ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.