Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı'nda Routes World 2023 tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan THY Genel Müdürü Ekşi, Covid kısıtlamalarına değindi.

MASKELERİN KALDIRILMASINDAN MEMNUN OLURUZ

Uçakta maske kararında yetkinin Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyleyen Ekşi, Türk Hava Yolları olarak hem ulusal otoritelerin hem de uluslararası otoritelerin verdiği kuralları uyguladıklarını söyledi.

Ekşi, "Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz" dedi.

İKİ YIL BOYUNCA MASKE KULLAMAKTAN YORULDUK

Bazı ülkelerin uçak içinde maske zorunluluğunu kaldırarak tavsiyeye dönüştürdüğünü hatırlatan Bilal Ekşi, şöyle devam etti:

"Elbette yolcu konforu bakımından bunun çok daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığımızın önünde data var. İnşallah kapalı alanlarda havalimanlarında ve uçak içerisinde maske kullanımına gerek yok noktasına gelmiştir. Bu karar alınırsa büyük memnuniyet duyarız"

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca 'en önemli toplantı' diyerek duyurdu Koronavirüs salgını sürüyor ancak vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaklaşık 6 hafta sonra Çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan, yaşanan düşüş sonrası maske zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar çıkması bekleniyor.

Bakan Koca'dan maske zorunluluğu açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak" dedi ve maske kullanımıyla ilgili yeni kararların alınacağını aktardı. Peki, maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? İşte Bakan Koca'dan çok önemli açıklamalar...