Türkiye Gazetesi

MİT'in Kobani'de düzenlediği SİHA destekli operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 PKK'lı kadın terörist öldürüldü. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi.

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