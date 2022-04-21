MİT'in Kobani'de düzenlediği SİHA destekli operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 PKK'lı kadın terörist öldürüldü. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi.
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MİT'in Kobani'de düzenlediği SİHA destekli operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 PKK'lı kadın terörist öldürüldü. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : MİT,Operasyon,Terörist,YPG'li terörist,