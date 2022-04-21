Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.

Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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