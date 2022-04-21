Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan zam sonrası tepki göstererek zamların geri çekileceğini güne kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun 3 aylık birikmiş elektrik faturası sonrası ekipler harekete geçerek elektiriğini kesti. Söz konusu gelişmelerin akabinde İYİ Parti genel Lideri Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na bir teklif geldi.

“SELVİ HANIMIN DURUMU ZOR”

Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun eylemini elektrik ve doğalgazı kesilen milyonlarca abone için yaptığını söyledi. ''Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor'' diyen Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Lideri Akşener şu ifadeleri kullandı:

''Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödememe tutumu ile 3.5 milyon civarından elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1.5 milyona yaklaşan aboneninde doğalgazı kesiliyor. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmesi herkesin ilgisini çekti. Bu umarım Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekmek istediği elektrik ve doğalgaz kesintileri için bir adım olur. Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.

GAZ LAMBASIYLA AYDINLATTIĞI EVİNDE CANLI YAYIN YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriğinin kesilmesi sonrasında gaz lambasıyla aydınlattığı evinde Twitter üzerinden canlı yayın yaptı.Açıklamalarınd aprotestosunun arkasında bir kez daha duran Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlar da halkları için harekete geçsinler" dedi.

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