Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi, kurucumuz merhum Enver Ören Beyefendi’nin ifadesiyle “bayrak”tır.

Her ne kadar bugün gazetemizin 52. yaş sevincini yaşıyor olsak da, aslında taşıdığı misyon itibarıyla kökü çok daha derinlerde, mazisi çok daha eski-lerde bir “bayrak” bu.

Nitekim 52 yıldır görevini layıkıyla yerine getirdi Türkiye gazetesi.

1970 yılında Hakikat ismiyle basıldığı ilk günden bu yana milletimizin, ülkemizin hasretini çektiği ne varsa can suyu oldu â­deta.

İlim-irfan yurdu Anadolu’da unutturulmaya çalışılan değerlerimizin yeniden yeşermesinde büyük emek ve gayret ortaya kondu.

Onca baskı ve tehdide rağmen kimliğini korumaya çalışan saf ve temiz evlatlarına yeniden dinini, tarihini, kültürünü öğreten bir rehber oldu.

İşte bu yüzdendir ki hep birilerinin hedefindeydi, ama önce Cenab-ı Hakk’ın, sonra aziz milletimizin destekleriyle o bayrak hiç yere

düşmedi.

Şükürler olsun ki bugün de öyle.

Çevremizde kan ve gözyaşı hiç eksik olmazken, bizler güzel ülkemizde elbette demokrasinin sunduğu güzellikle artık dinimizi daha özgürce yaşıyor, fikrimizi daha açık konuşabiliyoruz.

Bunu da milletimizin engin ferasetine borçluyuz.

Gerek ülkemiz, gerek gazetemiz yarım asırda nice badireler atlattı, her defasında sıkıntıları aşmayı bildi.

Son yıllarda pandemi ve giderek büyüyen savaş tehlikesi dünyamız için tehdit oluştursa da, mazlumun ve mağdurun duası üzerinden eksik olmayan ülkemiz inşallah bu süreci güçlenerek atlatacaktır.

Ve elbette kuruluşundan bu yana milletimizin duası ve desteğiyle hiç yolundan sapmadan, yayın çizgisini bozmadan, doğruları yazıp, her daim hakkın ve haklının yanında yer alan gazetemiz de “bayrak” görevini ifa etmeye devam edecektir.

Çok daha güçlü nice yıllara Türkiye…

Nice yıllara Türkiye gazetesi.

Mazlum ve mağdurun çığlığı olduk Kendi tarihimiz boyunca nerede zulme uğrayan varsa yanlarında olduk. Renk ve milliyetine bakmaksızın ezilenlerin sesini duyurmak bizim değişmez prensibimiz.