Türkiye Gazetesi

Sosyal medya düzenlemesi olarak da bilinen ‘Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi’nde son viraja girilirken gözler bayram sonrasına çevrildi. Taslak metin tamamlanırken AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partililere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunumu yapıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya geldiği iftarda sosyal medya düzenlemesinin konuşulduğu belirtiliyor. AK Parti ve MHP’li yetkililerin gelecek hafta yasa teklifini değerlendirmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA CEZA!

Yalan haberleri yayanlara karşı cezai yaptırım öngören teklif ile sosyal medya şirket temsilcilerinin daha etkin sorumluluk alması amaçlanıyor. Dezenformasyonla mücadele yasası özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına hukuki zemin sağlayacak. Sosyal medya üzerinden yalan ve çarpıtıcı haber yayan kişilere ilk kez Türk Ceza Kanunu'nda ceza verilecek. Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'tüzel kişi' yerine 'gerçek kişi' olması sağlanacak. İnternet haberciliğinin yasal altyapısı oluşturulacak.

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