Türkiye Gazetesi

Mehmetçik terör örgütlerine geçit vermiyor. Son günlerde ardı ardına yapılan Pençe-Kilit Operasyonları ve MİT'in Suriye'nin Kobani bölgesinde öldürdüğü 3 üst düzey teröristlerle terör örgütlerine adeta darbe vuruldu. Kuzey Irak'a düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonlarında 45 terörist öldürüldü ve PKK yuvaları yerle bir edildi. Türk ordusu hain terör örgütlerine yönelik 2 operasyon daha başlattı.

Batman'da “Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde; “Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan” operasyonları başlatıldı.

2 BİN 800'E YAKIN PERSONELLER 2 FARKLI OPERASYON

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1053 personel, 84 operasyonel tim, Eren Abluka-4 operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel, 44 operasyonel tim olmak üzere toplam 1735 personel 128 operasyonel tim görev alıyor.

PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILAN MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kg. amonyum nitrat, 1 adet 60 mm. aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

O hain pençe kilit’te öldürüldü:15 yıllık kan yerde kalmadı 15 yıl önce Şırnak’ta teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 5 askerimizin kanı yerde kalmadı. Saldırın faali olarak aranan PKK'nın sözde Zap Eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı ve 4 koruması Pençe Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirildi.

Pençe Kilit operasyonunda 26 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Teröristlerin inlerine böyle girildi: 'Pençe Kilit Operasyonu'ndan nefes kesen görüntüler Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için operasyona başladı. Milli Savunma Bakanlığı, başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı.