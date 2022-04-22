Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 'Suç Atlası', Türkiye'de il ve bölge bazında suç oranlarını içeriyor. Hazırlanan "Suç Atlası"na göre, Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 62 ilde ilk sıraya yerleşti.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de açılan davalardaki suç türlerine ilişkin araştırma yaptı. Davaların incelendiği araştırmada Türkiye'de işlenen suçlar mercek altına alındı. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" oluşturuldu.

19 İLDE İLK SIRAYI 'MAL VARLIĞI SUÇLARI' ALDI

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan "mal varlığına karşı işlenen suçlar" aldı.

32 İLDE EN ÇOK DAVA 'İCRA VE İFLAS KANUNU'NA MUHALEFET'TEN

Aralarında Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Artvin ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde en çok "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten dava açıldı. Düzce, Bolu, Ordu, Gümüşhane'nin de aralarında yer aldığı 12 ilde ise en çok "Orman Kanunu'na muhalefet" dava konusu oldu.

Samsun, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da en çok "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a" muhalefetten dava açıldı. Çankırı, Kırıkkale, Tunceli, Bayburt ve Kars'ta ise en çok dava açılan suç "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" olarak kayda geçti.

Ankara'da en çok "Vergi Usul Kanunu'na", Yalova'da en çok "Sınai Mülkiyet Kanunu'na", İstanbul'da en çok "Çek Kanunu'na", Yozgat'ta ise en çok "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefetten dava açıldı.

4 BÖLGE 'VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR' IN DAVASINDA İLK SIRADA

Bölge bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar"ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise açılan davalardaki ilk sırayı "mal varlığına karşı işlenen suçlar" oluşturdu.

MARMARA'DA EN ÇOK DAVA 'ÇEK KANUNU'NA MUHALEFET'

Özel kanunlar uyarınca bölge bazında Marmara'da "Çek Kanunu'na muhalefet", Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde "İcra ve İflas Kanunu'na muhalefet", Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" en çok açılan dava konuları oldu.

Bakan Bozdağ duyurdu: Adalet Bakanlığı'na personel sınav başvuruları 1 Mart'ta başlıyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor" dedi.

Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevi yeni bakan Bekir Bozdağ'a devretti. Törende açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Herkesle istişare içinde milletimiz ve ülkemiz adına daha iyisini, doğrusunu yapmak için yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı: Açık görüş 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak Adalet Bakanlığı: Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak.