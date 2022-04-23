Türkiye Gazetesi

CHP liderini yalanlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bütün abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu belirtti. Kılıçaroğlu’nun elektrik eylemine halktan ve siyasetçilerden tepki yağdı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Kılıçdaroğlu’nun evine elektriğini kesmeye giden dağıtım firmasının görevlilerine önceden haber verilmişçesine videosunun çekildiğini belirterek “Gerçekten büyük bir prodüksiyon. Bunun için Kılıçdaroğlu’nun prodüksiyonunu tebrik ediyoruz” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de “Bir günlük konaklama bedeli 100 bin lira olan Boğaz’a nazır otelde kalan da kendisi” ifadesini kullandı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik' tepkisi: Zillettir, rezalettir Faturasını ödemediğini için elektriği kesilen ve bunu sosyal medya hesabından duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir" dedi.

