Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Türkiye, 2023’te yapılacak genel seçimlere hazırlanırken, son günlerde özellikle sosyal medyada göçmenlere yönelik provokatif görüntüler dolaşıma sokulmaya başladı. Siyasete malzeme olmak istemeyen Suriyeliler ise bu durumdan oldukça rahatsız. Suriyelilere karşı nefret söyleminin arttığını belirten mülteciler “Göçmenlere karşı kin besleyen bazı kesimler yayımladığı haberlerle Suriyeliler arasında genel bir korku havası oluşturuyor. Türkiye aleyhine yabancı ülkelerce fonlanan etki ajanları Suriyelilere önderlik etmeye çalışıyor, onların duygularını tahrif ederek Türkiye’ye karşı kışkırtıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu net konuştu! Suriyelilere bayram izni yok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram için ülkelerine dönen Suriyelilere'de izin verilmeyeceğini açıklayarak "Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler." dedi. Öte yandan Soylu, Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerinin de tespit edildiğini söyledi.