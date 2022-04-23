Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde süren Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında 50 YPG-PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu saldırıların ardından meşru müdafa kapsamında karşılık verildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bugüne kadar 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Türk Silahlı Kuvvetleri başlatılan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK'nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir."

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