Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

"Milli iradenin tecelligahı Millet Meclisimizin teşekkül ettiği, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun açıldığı bu müstesna günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti: "Şan ve şerefle bir asrı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla milli egemenliğimizin yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edecektir. Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a işgalcilerin, darbecilerin ve vesayet odaklarının ülkemize ve millet iradesine yönelik tüm saldırılarına karşı sarsılmaz bir duruş sergileyen Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin bayraktarlığını yapacağını ortaya koymuştur.

23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi ise bugünün anlamını daha da pekiştirmiştir. Biz de tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz."

Kuruluşundan bu yana, Meclis çatısı altında ülkeye hizmet etmiş tüm milletvekillerine, millet adına şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz İstanbul’da Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek "Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. Sizlerde sizden sonraki nesillere çıtayı daha da yükselterek aktaracaksınız." diye konuştu.

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