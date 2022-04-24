Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih'te, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sırasında, şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşen 48 yaşındaki polis memuru Zafer Mat kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Zafer Mat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin naaşı bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine gönderilecek. Şehit Zafer Mat, pazartesi memleketi Yozgat’ta kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Zafer Mat’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit düştü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon’un şehit olduğunu açıkladı.