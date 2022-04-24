Türkiye Gazetesi

Trafi kazası geçiren bir sürücü kaza sonucu sakat kaldı ve sürücü bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şriket tarafından ödenmesini talep ederek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu.

MAHKEME REDDETTİ, YARGITAY KABUL ETTİ

Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir.

İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir.

Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay kararını verdi: Artık fotokopi belgeler dikkate alınmayacak Yargıtay, fotokopi belgeyi dikkate alarak mahkemenin hüküm kuramayacağına karar verdi. Emsal nitelikteki kararla birlikte, bundan sonraki yargılamalarda fotokopi belgeler dikkate alınmayacak.

Fotoğraf paylaşırken bir kez daha düşünün! Yargıtay'dan dikkat çeken karar Eski kız arkadaşının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme, sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Boşanma davasında 'hasta eş' kararı: Yargıtay açıkladı, kusur sayılmadı Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, fiili ayrılık sürecinde hastalanan ve tedavi gören eşine bakmayan kadını kusurlu saymadı.