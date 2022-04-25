Türkiye Gazetesi

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nden geldi. Bölgede 3 terörist etkisiz hale getirilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili son bilgileri de paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi; Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan da operasyonun detaylarının yer aldığı bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak J.Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak İl J.K.lığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen J-SİHA ve J-İHA destekli operasyonda; İl J.K.lığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristler ile birlikte, (3) M-16 piyade tüfeği ile teröristlere ait mühimmat, teçhizat ve malzemeler de ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

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