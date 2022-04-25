Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sene Marmara'da denizde oluşan müsilaj uzun bir süre gitmemiş, ekipler tarafından güçlükle temizlenmiş ve Marmara denizinin korkulu rüyası haline gelmişti. Temizlendikten sonra zaman zaman görülen müsilaj şu sıralar tekrar görülmeye başladı.

HAVALARIN ISINMASIYLA TEKRAR GÖRÜLDÜ

İstanbul'da havaların ısınmasıyla Kadıköy’de Fenerbahçe ve Tuzla sahilinde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu. Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Nisan ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi.

Tuzla Sahili ve Kadıköy Fenerbahçe'de deniz kıyısında oluşan müsilaja andıran tabakam havadan dron ile görüntülendi.

Herkes müsilaj zannetti, gerçek bambaşka çıktı: Binlerce arı telef oldu Mersin'in birçok noktasında denize dökülen polen tozları, sahili sarıya boyadı. İlk görüşte herkesin müsilaj zannettiği polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arının telef olarak karaya vurması ise tatil için gelen vatandaşları üzdü.

Isınan denizlerde müsilaj tehdidi! İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nce Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla müsilajın tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edildi.

Marmara'da müsilaj tekrar çıkabilir İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi'nce Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla müsilajın tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edildi.