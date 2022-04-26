Türkiye Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 23 Nisan’da elektriği olmadığını öne sürdüğü bir eve yaptığı ziyaretle başlayan polemik sürüyor. CHP lideri ziyaretinde karanlıkta oturulan bir video paylaştı. Paylaşımın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu hâlde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez’e cevap veren Kılıçdaroğlu ise Dönmez’i yalan söylemekle itham ederek istifaya çağırdı.

CHP’DE ADRES ŞAŞKINLIĞI

Bu arada, CHP’li bazı kurmaylar da Bakan Dönmez’in attığı ilk Tweet’te Kılıçdaroğlu’nun evini kastettiğini düşünerek oklarını Bakan Dönmez’e çevirdi. CHP liderinin evine bırakılan kesme tutanağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan “İşte elektrik kesme tutanağı hemen istifa et!” ifadeleriyle Dönmez’i istifaya çağırdı. Başka CHP’li isimler de sosyal medyadan benzer çağrılar yaptı. Ancak daha sonra Bakan Dönmez’in attığı ikinci Tweet’te Kılıçdaroğlu’nun evini değil de vatandaşın evini kastettiği anlaşılmasına rağmen CHP’li isimler o paylaşımları silmedi.

Ev sahibi de bir video paylaşarak “20 gün önce benim elektriğim kesikti. Sayın genel başkan evime geldikten sonra kaymakamlık tarafından saat 09.00- 10.00 civarlarında benim elektriğim açıldı. Kaymakamlık tarafından arandım” diye konuştu.

DAĞITIM ŞİRKETİ: KESİNTİ YOK

Bu tartışmalar yaşanırken dağıtım şirketi Başkent EDAŞ da dün bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu ve ev sahibini yalanladı. Açıklamada “Söz konusu tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan’da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan’dan bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce enerji kesme işlemi yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

“AKILLI SAAT”Lİ İSPAT

Son olarak Bakan Dönmez, Twitter’dan, “Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz” notuyla şu paylaşımları yaptı: O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31’den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?

Enerji Bakanı Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektrik vardı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin konuştu. Bakan Dönmez "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik eylemine tepki yağdı Faturalarını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört milyon hanenin borcundan dolayı elektriği kesildiğini iddia etti.