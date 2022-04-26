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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
26.04.2022 - 14:26 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 14:29
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
853191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/853191.aspx
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