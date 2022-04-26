Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Osman Kavala kararına yönelik tepkilere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınadığını söyleyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.

Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu. ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin içişlerine karışma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Türk yargısı bağımsızdır ve Türk milleti adına karar verir. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar. Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez. Türk yargısı başka ülkelerin yöneticilerinin değerlendirmelrine göre karar vermez.Hakim ve savcılar üzerine baskı kurulması kabul edilemez."

GEZİ PARKI DAVASI

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlandı. Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Gezi Parkı davası bir kez daha ertelendi Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıkması beklenen duruşma, sanık avukatlarının savunmalarına devam edebilmesi için bir kez daha ertelendi.