Ayrıntılar geliyor...
MSB duyurdu: 1 askerimiz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
26.04.2022 - 16:09 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 16:11
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Vet.Söz.Er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Etiketler : SonDakika,
853242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/853242.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER