MSB:"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Doğukan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz daha şehit oldu
26.04.2022 - 18:25 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde roketatar saldırısında yaralanan bir asker şehit oldu. Bölgede şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi.
Etiketler : şehit,asker,operasyon,
853290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/853290.aspx
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