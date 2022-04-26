Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında hainlerle mücadelesi sürüyor sürüyor. Milli Savunma Banaklığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristlere bir daha vuruldu. Bakanlık, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi MSB:"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz daha şehit oldu Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde roketatar saldırısında yaralanan bir asker şehit oldu. Bölgede şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi.

Teröre Pençe-Kilit darbesi! Teröristlerin yakalandığı anlar kamerada Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’yla terör örgütüne ağır darbe indirilmeye devam ediyor. Operasyon kapsamında 39 mağara ve sığınak imha edilirken 56 terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Zap Vadisi’nde gelen görüntülerde, sıkıştırılan teröristlerin mağaraya girerken yakalandığı o anlar kameralara anbean yansıdı.