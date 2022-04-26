Türkiye Gazetesi

IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konsey "PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ne karşı tehlikeli bir planını etkisiz hale getirdik. Çok sayıda askeri ve patlayıcı maddeye el kondu" dedi..

Operasyonda bir ton patlayıcı, 10 adet tanksavar füzesi, 23 muharebe tipi insansız hava aracı motoru, 1.200 gaz maskesi ve 375 AK-47 şarjörünün Duhok şehrinde ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca "Zanlı Younis Ahmed Kasım Süleyman ile yapılan sorgulamada, ele geçirilen bütün patlayıcıları ve askeri teçhizatı Kürdistan Bölgesi'nde kullanılmak, PKK'ya teslim etmek üzere Rudi Huseyin adlı bir YPG askeri liderinden aldığı ortaya çıktı" bilgisi paylaşıldı.

MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi MSB:"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

Irak artık PKK için güvenli değil “Artık bölgeye ağır silah bile taşıyamıyorlar. Çünkü burada kendilerini güvende hissedecekleri hiçbir yerleri kalmadı” diyen Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, Suriye’deki PKK varlığı için de uyarılarda bulundu.

Teröre kıskaç! PKK'nın harekât alanı her geçen gün daralıyor Pençe-Kilit Operasyonu, terörün kilidini kırmaya devam ediyor. Temizlik harekâtı 60 kilometrelik alanda başarıyla sürüyor. PKK üç koldan darbe üstüne darbe yiyor.