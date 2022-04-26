Türkiye Gazetesi

Yurt içinde ve yurt dışında devam eden başarılı operasyonlar sonrası kaçacak delik bulamayan terör örgütleri mensupları bir bir teslim olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir örgüt mensubunun daha teslim olduğu bildirildi.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİN SAYİSİSİ 25'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 25'e yükseldi” denildi.

MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi MSB:"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

Teröre Pençe-Kilit darbesi! Teröristlerin yakalandığı anlar kamerada Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’yla terör örgütüne ağır darbe indirilmeye devam ediyor. Operasyon kapsamında 39 mağara ve sığınak imha edilirken 56 terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Zap Vadisi’nde gelen görüntülerde, sıkıştırılan teröristlerin mağaraya girerken yakalandığı o anlar kameralara anbean yansıdı.