Türkiye Gazetesi

Gezi kalkışmasının finansörü olan Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet kararını beğenmeyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel “Erdoğan mahkûm olacaktır. Ant olsun” diyerek tehditler savurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında “Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, size de bir çift lafım var; bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız” sözleriyle sokak imalı çağrı yaptı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Skandal sözlere tepki gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz” diye sert çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Millî iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkûm olmuştur” ifadelerini kullandı.

Osman Kavala'nın cezası belli oldu 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

