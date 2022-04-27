Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar burada önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın gündeminde Pençe-Kilit Operasyonu, Ukrayna-Rusya krizi ve Karadeniz'deki mayınlar vardı. Bu önemli konulara ilişkin Bakan Akar açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda havadan ve karadan yapılan çalışmalarla çok sayıda terörist öldürülmüş, PKK'ya ağır darbe vurulmuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar,Pençe Kilit operasyonunda üç şehidin olduğu hatırlatılarak operasyondaki son duruma ilişkin sorulan soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon başarıyla devam ediyor. Dün teröristlerin alçak saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Onların kanlarını yerde bırakmayacağımıza söz verdik".

57 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyonlarımız yoğun şekilde başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında 57 terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları tek tek ele geçiriliyor."

TSK VE MAYINLARLA MÜCADELE

Öte yandan Bakan Akar, Karadeniz’deki mayınlarla ilgili ilave tedbir alındığını belirterek "İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz, Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tespit radarları koyduk" dedi. Türkiye’nin serbest kalan mayınlarla mücadele konusunda herhangi bir desteğe ihtiyaç olup olmadığı sorulan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik” dedi.

Karadeniz’de serbest kalan mayınlar konusunun da toplantıda gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

'TARAFLARIN MONTRÖ'YE UYMASINI AÇIK VE NET TALEP ETTİK'

Biz konuşmamız sırasında görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, endişelerimizi paylaştık. Bunlardan biri de Karadeniz’deki istikrarın devamı konusu oldu. Karadeniz’de barışın, sükunun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra biz Montrö çerçevesinde boğazdan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik.

Şu ana kadar da boğazdan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö’ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım.

Herhangi bir şekilde Karadeniz’in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi halde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabilir. Orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık.”

UKRAYNA'DAKİ SİVİLLERİN TAHLİYESİ

Sivillerin tahliyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, “Sivillerin bir an önce bölgeden tahliyesi çok önemli. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dahil desteğimizi sürdürüyoruz” dedi. Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise Akar, “Emniyetli, güvenli bir şekilde Ukrayna’dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor” diye konuştu.

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna’da hava sahasının kapanması nedeniyle kalan TSK’ya ait iki A400 M uçağının durumuyla ilgili Akar, “Onların emniyetli bir şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor” dedi.

UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLAR

Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarına yönelik soruya da Akar, “Biz başlangıçtan itibaren Ukrayna’nın ihtiyaçları çerçevesinde insani yardımlarımızı başlatmıştık. Bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'İNSANİ DURUM KÖTÜLEŞTİ'

Toplantıda Ukrayna-Rusya arasında olası bir ateşkesin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Akar, “Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede ateşkesin önemli olduğunu belirtiyoruz. Gelen raporlar, sahadaki bilgiler kapsamında insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. Durumun daha da kötüleşmemesi için en azından insani ateşkes yapılmasının bölge halkı için önemli olduğunu görüyoruz” cevabını verdi.

Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti. Akar, operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını kilitleyeceklerini ve teröristlerin sınırlara girmelerinin mümkün olmayacağını söyledi.

Bakan Akar: Teröristler yoğun zayiat verdi Kuvvet komutanları ile şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftarda bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi” açıklamasında bulundu.

Bakan Akar: Yunanistan'a dostluk eli uzattık Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın 23 adanın 16'sını silahlandırdığını söyledi. Bakan Akar, silahlanmanın kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek "Komşumuz Yunanistan’a, samimi olarak uzattığımız bu dostluk elini tutun diyoruz" dedi.