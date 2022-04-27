Türkiye Gazetesi

Dolar ve altın yorumlarıyla tanınan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Memiş, hayatını kaybetti.

İSLAM MEMİŞ'İN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in babası Mehmet Ali Memiş'ten acı haber bugün geldi. İslam Memiş babasının vefat haberini sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Babam bugün vefat etti.” ifadeleriyle duyurdu.

İslam Memiş'in paylaşımı.

CENAZESİ BUGÜN KALDIRILACAK

Çoklu organ yetmezliği dolayasıyla 88 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Ali Memiş, bugün Ordu'nun Perşembe ilçesi Kutluca köyünde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Annesinin 5 yıl önce vefat ettiğini söyleyen İslam Memiş dün yaptığı Youtube yayında babasının yanında olacağını ve bir süre video çekemeyebileceğini söylemişti.

İslam Memiş’ten ezber bozan tavsiye! Ne altın ne dolar: En iyi yatırım gümüş Altında düşüş terendi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir tavsiye geldi. ‘Ne dolar ne altın’ diyerek gümüş fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, şuan için en iyi yatırımın gümüş olduğunu söyledi. Salgın hastalıkların dünya genelinde arttıkça gümüş fiyatlarının da artacağını belirten İslam Memiş, “Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu

Altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş tarih vererek altındaki alım fırsatını açıkladı Altın fiyatlarındaki hareketli dalgalanma sürerken yatırımlar fiyatlardaki oynamaları yakından takip ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olup olmadığını merak eden yatırımlar, “Altın daha da düşecek mi? Altın hangi seviyeden alınır? Altın yükselecek mi?” sorularını sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaz aylarına doğru girilirken altın fiyatları için kritik seviyelere dikkat çekti. Altında yükselişlerin başlayacağını belirten İslam Memiş, Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte altın için geri bir alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı.

İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Nisan ayı final ayı, bunlar altındaki son düşüşler! Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar nerde alım ya da satış yapacaklarını merak etmeye başladı. Ani düşüşler ve yükselişler yaşayan gram altın ve çeyrek altın hareketli saatler geçiriyor. Peki altın almak için doğru zaman ne zaman? Altın fiyatları daha da düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Elimde TL olsa altın da almam dolar da” diyerek altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini söyledi. Aynı zamanda Memiş, altın için alım fırsat seviyelerini de açıkladı.