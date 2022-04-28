Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA BİR TERÖR HÜCRESİ DAHA ÇÖKERTİLDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi.” ifadesini kullanan Bakan Süleyman Soylu, “DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun” dedi.

Bakan Soylu duyurdu: PKK’yı silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onları silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz'' açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu: 3 terörist M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonlarındaki son dakika gelişmesini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu teröristlere 'Tükeniyorsunuz, teslim olun' çağrısını yaptı.