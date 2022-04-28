Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaretle, iki ülke arasındaki ilişkilerde eskiye dönüş yaşanması ve yeni işbirliklerine kapı aralanması bekleniyor.

Ankara ve Riyad’ın gündeminde Körfez, Suriye, Libya gibi bölgesel konular yer alırken, ikili ilişkiler de masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yatırım anlaşmaları, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım ve savunma sanayii gibi bir dizi iş birliği buluyor. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine uyguladığı "örtülü ambargonun" Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad ziyareti sonrası kalkacağını ve Türk firmalarının Suudi Arabistan’daki işlerine kaldıkları yerden devam edeceğini belirtiliyor.

İLK ADIMLAR 2020'DE ATILMIŞTI

İki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme adımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında 21 Kasım 2020’de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmasıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz’in Kasım ayındaki telefon konuşmasını, İslam İş Birliği Teşkilatının Nijer’de yapılan toplantısında her iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ılımlı açıklamalar izlemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Güçlü bir Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığı yalnızca ülkelerimiz için değil, bütün bölgemiz için faydalı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca geçtiğimiz sene Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti.

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