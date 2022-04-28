Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Üst düzey diplomatik kaynaklar, Biden’ın "Ermeni soykırımı" açıklamasının hem ABD hem de normalleşen Türkiye ve Ermenistan ilişkilerini gölgelediği görüşünde. Sözde ‘soykırım’ meselesinde ABD’nin Ermenistan’dan daha çok olumsuz açıklama yaptığına dikkat çeken kaynaklar "Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşirse bu durumdan en çok Ermenistan faydalanacak. ABD, normalleşmeyi gölgelediğinde eline ne geçiyor. Ermenistan’a bir faydası yok" diye konuştu.

"KALKIP BİZE ERMENİLERİ ANLATMASINLAR"

ABD’nin Ermenileri tanımadığına işaret eden kaynaklar "ABD daha Ermenilerin kim olduğunu bilmeden önce, biz 700 yıldır Ermenilerle birlikte yaşıyorduk. Bizim Ermeni Dışişleri Bakanı’mız vardı. Abdülhamid’in Hazine Bakanı Ermeni’ydi. Kalkıp bize Ermenileri anlatmasınalar" ifadelerini kullandı.

ABD ile ortak mekanizma konusunda değinen diplomatik kaynaklar "ABD, tarihî olarak yanlış, hukuki bağlayıcılığı olmayan tutum sergiliyor. Duygusal olarak bize yükleniyor. Ermenistan ile normalleşme sürecimiz var. Buna ne katkısı var bunun. Ermeni diasporasının Ermenistan’a ne katkısı var? Yahudi lobisinin İsrail’e katkısı var. Ermeni lobisi ve diasporası bugüne kadar Ermenistan’a ne katkı sağlamış? Ermenistan iki buçuk milyon nüfusu olan, Rusya’nın kontrolünde, land-lock dediğimiz denize kıyısı olmayan bir ülke" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'e 1915 tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Biden'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce tarihi öğren" diyerek tepki gösterdi. Artan enflasyon ve hayat pahalılığının üstesinden geleceklerini belirten Erdoğan, fırsatçılara karşı en küçük bir acıma duymayacaklarının altını çizdi.

Biden 1915 olaylarına "soykırım" dedi, Bozdağ'dan sert cevap ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 Ermeni olaylarına bir kere daha "soykırım" dedi. Onun bu sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi. Her iki bakan, Biden'ı iftira atmakla suçladı.