Türkiye Gazetesi

Terörle mücadelede kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarıyla devam ederken, İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KOMANDO İLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Kavaklı Çobandağı bölgesinde icra edilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist bir M-16 ve bir kalaşnikof silahla ölü ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi açıklama: Bizi ortadan kaldıracaklar Örgüt medyasına konuşan Terörist elebaşı Duran Kalkan, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." sözleriyle, itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 57 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.