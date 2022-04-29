Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında çok sert üslup kullandığını belirterek “Tavsiyem, Türkiye gergindir. Böyle bir ortam içerisinde Türkiye’nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerle bir araya geldiği iftar programı sonrasında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu Bey benim okul arkadaşımdır. Siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok. Çok sert üsluplar kullandı. Ortamı germeye kimsenin hakkı yok. Biz de siyasi hayata girdiğimiz günden beri konuşmalarımızı bazen çok sert üslupla yapıyoruz. Ama bizim konuşmalarımızda sertlik var, hakaret yok.

Şu an Türkiye’de helalleşme ile başlayanlar, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor. Yola devam ederken de ‘Kim varsa çıksın, önümden çekilsin, çekilmezse şöyle böyle olsun’ diyor. O zaman dinleyenler, bu tür cümlelerde adres ararlar. Bayramdan sonra helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyırıp bayramlaşmaya dönüştürmesinde yarar var. Eğer Ukrayna- Rusya Savaşı İstanbul barışıyla sonuçlanırsa Türkiye’nin kazancı hepimizin kazancı olur. Böyle bir kazanç her siyasi partiye de fayda getirir. Kavga geçmişte yapılmıştır. Nelerin yapıldığını yaşayanlardanız. Böyle bir süreçten gelen ve hâlâ kavganın nerede bittiğine dair kanaatleri tam oluşmamış olan insanlar, kalkıp bazı konularda çok dikkatli olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var. Kavga ile adaylık olmaz.

KAVALA SOROSÇUDUR

(Meral Akşener’in Osman Kavala değerlendirmesi) Türkiye’de Kavala’ya bakışta farklılıklar var. O bakış da yanlış bir bakış. Türkiye’de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs’tan itibaren Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ‘Ağaç keseceğiz’ diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor? 2013 yılında kullanmış olduğu ifadeyi Abdullah Gül, dikeniyle beraber değerlendirirse şimdi ne hâle getirdiğimiz ve ona nasıl katkı sağladığını görmesi lazım. Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir.

(Garo Paylan’ın sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi) İhanetin arkası ve önü yok. Ya kendisi ‘TBMM benim Meclisim değildir’ diyecek, ya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa, Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım. Kendisine tavsiyem ABD’ye gitmesidir.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik' tepkisi: Zillettir, rezalettir Faturasını ödemediğini için elektriği kesilen ve bunu sosyal medya hesabından duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir" dedi.