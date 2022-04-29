Türkiye Gazetesi

Mehmetçik terörle mücadelede hain örgütlere geçit vermiyor. Irak'ın kuzeyinden yönelen terör saldırılarını püskürtmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu hız kesmeden şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve özel kuvvetler unsurları, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor.

Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi.

20 BİNDEN FAZLA MÜHİMMAT

Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, roketatar, bombaatar ve havan gibi ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu. Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi.

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