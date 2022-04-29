Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 969. gününde de devam ediyor.

Oğlu Aziz’in 7 yıl önce Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten Güzide Demir, evladı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

OĞLUM TESLİM OL

3 yıldır burada olduklarını ifade eden Demir, "Bir cevap alamadık, ses duyamadık. Bayram geldi, buna rağmen gitmiyoruz, devam edeceğiz. Aziz oğlum, neredeysen gel emniyet güçlerine teslim ol. Neredesin bayram geldi seni çok özlemişim, gel artık, teslim ol. Orası sizin yeriniz değil” dedi.

Evlat nöbetinde 962. gününde! Baba, oğlunu HDP’den istiyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 962'inci gününde de sürüyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 958. gününde de devam ediyor.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 943. gününde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen aile ile birlikte 280 oldu.