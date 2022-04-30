Türkiye Gazetesi

Türk ordusu hain terör örgütlerine geçit vermiyor. Örgüt tarafından açılan taciz ateşlerine Mehmetçik misliyle karşılık vererek teröristleri yok ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya adeta darbe vurulmuş ve inleri yok edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı öncülüğünde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ederken Bakanlık Fırat Kalkanı Bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: PKK'ya ait 81 mağara ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiğini ve 369 el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi MSB:"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

Son dakika: MSB duyurdu! 50 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 50 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.